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İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü

İstanbul Kartal'da toprak kayması sonucu park halindeki otomobil inşaat temeli için açılan çukura düştü. Sokakta bulunan 8 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü - Resim: 1

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oluşan su kaçağının ardından toprak kayması meydana geldi.

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İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü - Resim: 2

Bu sırada park halinde bulunan otomobil, kayan toprakla birlikte inşaat temeli için açılan çukura düştü.

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İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü - Resim: 3

Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan 8 katlı bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü - Resim: 4

Ekipler, çukura düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen binanın durumunun yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.(DHA)

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