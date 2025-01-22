İstanbul'da toprak kayması... Bir otomobil inşaatın temeline düştü
İstanbul Kartal'da toprak kayması sonucu park halindeki otomobil inşaat temeli için açılan çukura düştü. Sokakta bulunan 8 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oluşan su kaçağının ardından toprak kayması meydana geldi.
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Bu sırada park halinde bulunan otomobil, kayan toprakla birlikte inşaat temeli için açılan çukura düştü.
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Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan 8 katlı bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
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Ekipler, çukura düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen binanın durumunun yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.(DHA)
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