İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi
İstanbul Yenibosna'da D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: DHA
Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir araç sürücüsü yolda durunca arkasında ilerleyen otomobil sürücü duramadı ve çarptı. Daha sonra arkadan gelen 4 araç da duramadı. 6 aracın karıştığı kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.
1 / 9
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 / 9
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan taksi şoförü ve otomobil sürücüsünü ambulanslar ile hastaneye götürdü.
3 / 9
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞURKEN
Kaza nedeniyle karayolunun 2 şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
4 / 9