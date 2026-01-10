İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi

Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir araç sürücüsü yolda durunca arkasında ilerleyen otomobil sürücü duramadı ve çarptı. Daha sonra arkadan gelen 4 araç da duramadı. 6 aracın karıştığı kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.