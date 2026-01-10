  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi

İstanbul Yenibosna'da D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA
Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir araç sürücüsü yolda durunca arkasında ilerleyen otomobil sürücü duramadı ve çarptı. Daha sonra arkadan gelen 4 araç da duramadı. 6 aracın karıştığı kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan taksi şoförü ve otomobil sürücüsünü ambulanslar ile hastaneye götürdü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞURKEN

Kaza nedeniyle karayolunun 2 şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. 

