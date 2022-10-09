İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı

Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü. Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Elindeki balta ile tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.