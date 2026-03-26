İstanbul'da trafik magandası terörü: Yol kesip sürücüye tokat attı!
İstanbul Ümraniye'de trafikte makas atmaya çalışan bir sürücü, yol vermediği gerekçesiyle başka bir aracın önünü kesti. Araçtan inen şahıs, sürücüye tokat attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, D-100 Karayolu Ümraniye Kavacık yönü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerlemek istedi. Ancak sağ şeritteki kamyon engeline takılınca öfkesini yanında seyreden Nissan marka araçtan çıkardı. Sürücü, sinirlenerek Nissan markalı araca şişe fırlatarak emniyet şeridine sıkıştırdı.
Sürücüye tokat attı
Sıkıştırdığı aracın önüne kıran öfkeli sürücü, otomobilinden inerek araç sürücüsüne tokat attı. Kavga nedeniyle sağ şeritte araçlar birikirken, sürücüler yaşanan olaya korna çalarak tepki gösterdi.
Araçların ısrarlı uyarısı ve bir motosiklet sürücüsünün müdahalesinin ardından öfkeli sürücü olay yerinden güçlükle ayrıldı.
O anlar çevredeki bir aracın kamerasına yansıdı.
