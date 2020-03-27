İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul`un en işlek yerleri, caddeleri, mekanları boş kaldı. Birçok esnafın da kepenkleri indirdiği görüldü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı bomboş kaldı.
İstanbul'a uğrayan yerli yabancı tüm turistlerin göz bebeği semt olan Eminönü Çarşısı bomboş kaldı.