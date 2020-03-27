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  3. 27 Mart 2020 11:24

İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul`un en işlek yerleri, caddeleri, mekanları boş kaldı. Birçok esnafın da kepenkleri indirdiği görüldü.

İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı bomboş kaldı.

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İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!

Öte yandan Haliç Köprüsü üzerinden geçen araçların azlığı adeta parmakla sayılıyor dedirtti.

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İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!

İstanbul'a uğrayan yerli yabancı tüm turistlerin göz bebeği semt olan Eminönü Çarşısı bomboş kaldı.

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İstanbul'da trafik yok, sokaklar kedilere, kuşlara, köpeklere kaldı!

Normal şartlarda caddede yürümekte bile zorlanırken şimdilerde ise korona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldığı görüldü.

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