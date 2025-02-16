İstanbul'da trafikteki araç alev topuna dönüp, patlaya patlaya ilerledi

Yanan aracın direksiyonunu çevirerek başka araçlara çarpmasını engelleyen A.Y. yangına ilgili, "Araç burada yanmaya başlamış. Karşı evdeki bir amca, balkonda otururken arabanın yandığını görmüş. Patlamaların da olduğunu görünce eşim bizim arabanın yandığını sanıp bana haber verdi. Yanan arabanın kaydığını görünce elimi içeri sokup direksiyonu çevirdim ve direğe çarptırdım. Ellerim kan içinde kaldı. Arabanın patlaya patlaya aşağı indiğini söylediler. Direğe arabayı çarptıktan sonra kendi arabama koştum ve aşağı aldım olay bu" diye konuştu.