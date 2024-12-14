  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı

İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı

İstanbul'da "Amigo Mami" lakabıyla tanınan ve tribün lideri olduğu öğrenilen bir kişi yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı - Resim: 1

İstanbul'da 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan M.U., yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi.uğradı.

1 / 7
İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı - Resim: 2

Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak M.U., yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.

2 / 7
İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı - Resim: 3

Kurşunlardan 4’ü M.U.’ın vücuduna isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 / 7
İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı - Resim: 4

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.U.’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

4 / 7