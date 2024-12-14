İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı
İstanbul'da "Amigo Mami" lakabıyla tanınan ve tribün lideri olduğu öğrenilen bir kişi yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan M.U., yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi.uğradı.
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Büyükçekmece Tepecikspor'un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak M.U., yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir otomobilden peşpeşe kurşunlar sıkıldı.
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Kurşunlardan 4’ü M.U.’ın vücuduna isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler M.U.’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
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