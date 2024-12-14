İstanbul'da tribün liderine silahlı saldırı

İstanbul'da 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un taraftar grubu olan 'Tepecikliler' tribün lideri 'Amigo Mami' olarak tanınan M.U., yolda yürüdüğü sırada yanaşan bir otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırıya Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi.uğradı.