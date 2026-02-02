İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada
İstanbul'da bir Rus turistin çantasından 25 bin Euro para çalan Cezayir uyruklu iki şüpheli Türkiye'yi terk etmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 28 Ocak'ta polise başvuran Rus uyruklu turist D.K., çantasında bulunan 25 bin Euro'nun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada iki şüphelinin kafeteryada bulunan D.K.'nın yan masasına oturduğu, ellerindeki montla perdeleme yaparak hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Hırsızlık anlarının kamera görüntülerine ulaşıldı.
Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere olduğunu tespit etti.
