  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada

İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada

İstanbul'da bir Rus turistin çantasından 25 bin Euro para çalan Cezayir uyruklu iki şüpheli Türkiye'yi terk etmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada - Resim: 1

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 28 Ocak'ta polise başvuran Rus uyruklu turist D.K., çantasında bulunan 25 bin Euro'nun çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

1 / 8
İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada - Resim: 2

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada iki şüphelinin kafeteryada bulunan D.K.'nın yan masasına oturduğu, ellerindeki montla perdeleme yaparak hırsızlık yaptıkları belirlendi.

2 / 8
İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada - Resim: 3

Hırsızlık anlarının kamera görüntülerine ulaşıldı.

3 / 8
İstanbul'da turistler, turisti soydu! Kaşla göz arasındaki hırsızlık anı kamerada - Resim: 4

Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere olduğunu tespit etti.

4 / 8