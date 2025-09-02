İstanbul'da Türk Bayrağı'na alçak saldırı!

Olay, 30 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasına çıkan kadın, elindeki Türk Bayrağı'nı yoldan geçen araçların önüne atarak ezdirmek istedi. Bazı sürücüler manevra yaparak bayrağı ezmekten kaçınırken, bazı sürücüler ise durarak kadının bayrağı yoldan almasını bekledi.