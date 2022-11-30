  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu

İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu

İstanbul Kağıthane'de kazı çalışması sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğu görüldü.

İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu - Resim: 1

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı.

1 / 7
İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu - Resim: 2

Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. 

2 / 7
İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu - Resim: 3

Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

3 / 7
İstanbul'da tüyler ürperten keşif! Kafatası ve kemikler bulundu - Resim: 4

ARKEOLOG İNCELEYECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak. 

4 / 7