İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kafatası ve kemikler bulundu
İstanbul Kağıthane'de kazı çalışması sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde kafatası ve iskelet parçaları olduğu görüldü.
İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı.
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Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti.
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Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.
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ARKEOLOG İNCELEYECEK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.
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