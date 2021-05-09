İstanbul'da Uludağ'ın zirvesi görüldü

YALOVA VE ULUDAĞ'IN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Havanın temizlenmesiyle görüş mesafesi de artarak Kartal Sahil’den Yalova ve Uludağ’ın zirvesi göründü. Sabah saatlerinde sahile hayvanlarını gezdirmeye gelen ve yürüyüş yapan vatandaşlar manzaranın tadını çıkarttı.