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İstanbul'da üniversitede yangın paniği: Kubbe çöktü

Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında binanın kubbesi çöktü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da üniversitede yangın paniği: Kubbe çöktü - Resim: 1

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı.

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İstanbul'da üniversitede yangın paniği: Kubbe çöktü - Resim: 2

İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da üniversitede yangın paniği: Kubbe çöktü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul'da üniversitede yangın paniği: Kubbe çöktü - Resim: 4

KUBBENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.

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