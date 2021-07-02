İstanbul’da ürküten görüntü

Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.