İstanbul’da ürküten görüntü
Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı'nın yanındaki dereden denize beyaz renkte bu akıyor. Atık olduğu belirtilen su Marmara Denizi'ne karışıyor.
Sudan koku da yükseliyor. Parka gelenler kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtti.
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Parkta gezen Serkan Eser, "Özellikle akşamları daha çok çıkıyor koku" dedi. Eser, "Sürekli hayvan ölüleri de çıkıyor zaten burada. Sonra bu parktaki kedilerin sürekli bir gözleri kör oluyor. Bu dereden kaynaklanıyor galiba" dedi.
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Geçtiğimiz aylarda da İstanbul Esenyurt'taki 'mavi su' paniği yaşanmıştı. Dereden akan mavi renkteki su rögardan fışkırmıştı.
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Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında paniğe kapılmıştı.
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