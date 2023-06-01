  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi

İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çaparak devrildi. Şoför şans eseri yara almadan kurtuldu.

İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi - Resim: 1

Kaza, saat 21.50 sıralarında, Rauf Orbay Caddesi üzerinde Florya istikametinde meydana geldi. 

1 / 4
İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi - Resim: 2

Mesut Ü.'nun kullandığı tekstil malzemesi yüklü TIR, Marmaray hattının geçtiği köprüye takılarak devrildi.

2 / 4
İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi - Resim: 3

TIR şoförü Mesut Ü., kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Trafik, TIR'ın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

3 / 4
İstanbul'da üst geçide çarpan TIR devrildi - Resim: 4

Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte daha önce de benzer kazalar meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti.(DHA)

4 / 4