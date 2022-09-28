İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Mısırcı Dede yakalandı!

Evde yapılan aramalarda 5 bin 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram hint keneviri, 4 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri büyük boy patlamış mısır kutusundan sattığı bu sebeple kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği ortaya çıktı.