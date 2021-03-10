  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

Bakırköy'de uyuşturucu serasına dönüştürülen teras kattaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, yetiştirilen yaklaşık 1,5 metre boyunda çok sayıda kök hint keneviri ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Resim: 1

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'nde 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alarak, harekete geçti. 

1 / 4
İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Resim: 2

Ekipler, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yaptı. Dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polisler, evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. 

2 / 4
İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Resim: 3

Yapılan incelemede dairenin bir odasına hint keneviri serası kurulduğu tespit edildi. 

3 / 4
İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın - Resim: 4

Yetiştirilen yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki hint kenevirinin kaç kök olduğunun sayımı sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

4 / 4