İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı: Otokoç Genel Müdürlüğü kurşunlandı!

Sabah saatlerinde yaya olarak plazanın bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, hedeflerindeki genel müdürlük binasına uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucu plazanın camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.