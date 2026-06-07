İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı: Otokoç Genel Müdürlüğü kurşunlandı!
İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Maltepe'de Aydınevler bölgesinde yer alan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Sabah saatlerinde yaya olarak plazanın bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, hedeflerindeki genel müdürlük binasına uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucu plazanın camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.
Silahı ve Kıyafetlerini AVM Bahçesine Atıp Taksiyle Kaçtılar
Saldırının hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeritleriyle çembere alarak detaylı bir inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve dedektiflerin yaptığı ilk çalışmalarda, saldırganların dikkat çekici bir kaçış planı uyguladıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, eylemi gerçekleştirdikten hemen sonra suç aleti olan uzun namlulu silahı ve üzerlerindeki kıyafetleri dikkat çekmemek amacıyla yakındaki bir AVM'nin bahçesine fırlattıkları tespit edildi.
Ardından bir taksiye binerek izlerini kaybettiren zanlıların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgedeki tüm güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olayla ilgili çok yönlü adli tahkikatı sürüyor.
Saldırıya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.