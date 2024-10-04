İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı
İstanbul Fatih'te S.Ç., kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Surlardan atlayarak intihar eden cani adamın, Eyüpsultan'da da 19 yaşındaki A.H. adlı genç kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayete kurban giden iki genç kadının, S.Ç.'nin eski ve yeni sevgilisi olduğu öne sürüldü.
Kaynak: DHA/AA
Türkiye bugün İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi surlarda yaşanan vahşetle sarsıldı. S.Ç. (19) isimli şahıs, İ.U. (19) adlı kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren S.Ç. surlardan atladı.
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Surlardan atlayan S.Ç. de hayatını kaybederken, olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi.
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S.Ç.'nin Eyüpsultan'da saat 15.30'da da A.H.(19) adlı kadını öldürdüğü ortaya çıktı.
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ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Öte yandan S.Ç.'nin Fatih'te öldürdüğü İ.U.'nun eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü A.H.'nin de yeni kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.
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