İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı

ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Öte yandan S.Ç.'nin Fatih'te öldürdüğü İ.U.'nun eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü A.H.'nin de yeni kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.