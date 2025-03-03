İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde cinnet getiren bir kişi, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 13.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Şamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerini arayan A.A.T., dün gece yarısından bu yana kızı F.A. ve ailesinden haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi.
Eve giren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba V.A. (38), anne F.A. (35) ve yaşları 12, 7, 6 olan üç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan çalışmalarda olayda kullanılan silahın V.A.'nın elinde olduğu ve A.'nın başından vurulmuş şekilde bulunduğu tespit edildi.
Aile yakınları ve F.A.'nın annesi A.A.T., A. çiftinin bir süredir tartışma yaşadığı ve dün geceki tartışmanın ardından eşi F.A.'yı ve 3 çocuğunu öldürdüğünü iddia etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.