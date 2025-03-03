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İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde cinnet getiren bir kişi, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü - Resim: 1

Olay, saat 13.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Şamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerini arayan A.A.T., dün gece yarısından bu yana kızı F.A. ve ailesinden haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi.

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İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü - Resim: 2

Eve giren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba V.A. (38), anne F.A. (35) ve yaşları 12, 7, 6 olan üç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 

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İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü - Resim: 3

Evde yapılan çalışmalarda olayda kullanılan silahın V.A.'nın elinde olduğu ve A.'nın başından vurulmuş şekilde bulunduğu tespit edildi. 

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İstanbul'da vahşet: Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü - Resim: 4

Aile yakınları ve F.A.'nın annesi A.A.T., A. çiftinin bir süredir tartışma yaşadığı ve dün geceki tartışmanın ardından eşi F.A.'yı ve 3 çocuğunu öldürdüğünü iddia etti. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

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