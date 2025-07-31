İstanbul'da vahşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan O.B. (41) ile ev arkadaşı F.O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından B., eve gelen F. O.‘nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F. O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı O.B.’nin boğazını kesti. Olayın ardından F. O. kaçarken, B. ise olay yerinde hayatını kaybetti.