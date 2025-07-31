İstanbul'da vahşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü
İstanbul Kağıthane'de bir gecekonduda yaşayan F.O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada ev arkadaşı O.B.'yi boğazını keserek öldürdü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan O.B. (41) ile ev arkadaşı F.O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından B., eve gelen F. O.‘nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F. O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı O.B.’nin boğazını kesti. Olayın ardından F. O. kaçarken, B. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ
Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı F. O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine F. O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi O.B.’u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü.
Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, B.’un hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından O.B.’un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli F. O. polis ekipleri tarafından yakalandı.