İstanbul'da vahşet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

İnceleme yapan ekipler, A.V. ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın G.M. (36) olduğu ve iddiaya göre V. ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda V.'yi sürekli tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca M.'nin 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü.