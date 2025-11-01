İstanbul'da vahşet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti
İstanbul Sarıyer'de bir kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi A.V.'yi silahla başından vurup, intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi A.V.'nin (36) annesi, "Kızıma ulaşamıyorum, evine geldim pencereden gördüğüm kadarıyla baygın yatıyor" şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapan ekipler, A.V. ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın G.M. (36) olduğu ve iddiaya göre V. ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda V.'yi sürekli tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca M.'nin 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.