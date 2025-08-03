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  4. Türkiye kedi katilini konuşurken bir vahşet daha!

İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü

Türkiye, İstanbul Başakşehir'de bir kediyi vahşice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan caniyi konuşurken, Esenyurt'ta da bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü - Resim: 1

Olay, Ardıçlı Mahallesi 846'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tel örgüyle çevrili alana geçerek burada bulunan köpeği çaldı. 

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İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü - Resim: 2

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler incelenirken, görgü tanıkları şüphelinin aynı gün aynı bölgede bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.

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İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü - Resim: 3

Aynı kişinin mahalle sakinleri tarafından bir köpeğin boğazını sıkıp, derisini yüzdüğü ve hayvanı boğazından kan gelmiş halde bırakıp olay yerinden uzaklaştığı da tespit edildi. 

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İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü - Resim: 4

Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek tedavi altına alındı. 

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