İstanbul'da vahşet! Köpek işkenceyle öldürüldü
Türkiye, İstanbul Başakşehir'de bir kediyi vahşice öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan caniyi konuşurken, Esenyurt'ta da bir köpeğin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi.
Kaynak: DHA
Olay, Ardıçlı Mahallesi 846'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi tel örgüyle çevrili alana geçerek burada bulunan köpeği çaldı.
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Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler incelenirken, görgü tanıkları şüphelinin aynı gün aynı bölgede bir köpeği öldürdüğü tespit edildi.
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Aynı kişinin mahalle sakinleri tarafından bir köpeğin boğazını sıkıp, derisini yüzdüğü ve hayvanı boğazından kan gelmiş halde bırakıp olay yerinden uzaklaştığı da tespit edildi.
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Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi (İBB) Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verilerek tedavi altına alındı.
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