İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı
İstanbul Sultangazi'de polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajında kadın cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı.
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAGAJA KOYMUŞ
Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan E.Ç.'nin eşi A.Ç.'yi silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.
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Şüpheli gözaltına alındı.
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