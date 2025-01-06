  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı

İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı

İstanbul Sultangazi'de polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajında kadın cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı - Resim: 1

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı. 

1 / 4
İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı - Resim: 2

EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAGAJA KOYMUŞ

Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan E.Ç.'nin eşi A.Ç.'yi silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. 

2 / 4
İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı - Resim: 3

Şüpheli gözaltına alındı.

3 / 4
İstanbul'da vahşet: Polisten kaçan şüpheli aracın bagajından kadın cesedi çıktı - Resim: 4
4 / 4