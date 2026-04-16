İstanbul'da vahşet: Yalnız yaşayan kadın kanlar içinde ölü bulundu
İstanbul Kartal'da yalnız yaşadığı öğrenilen 52 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Cinayet şüphelisi Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.
Kartal Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta yer alan 5 katlı bir binanın son katında yaşayan R.Ç. (52), dairesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.
Kanlar içinde bulundu
Daireden gelen gürültüleri fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, 52 yaşındaki kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan R.Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Çöpte arama yapıldı
Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.