İstanbul'da Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet'in 98'inci yıl coşkusu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni”ne, eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Asuman Yeni ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi.