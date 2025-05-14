İstanbul'da vatandaşa saç baş yoldurtan uygulama

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" diye konuştu.