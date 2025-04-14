İstanbul'da villaya el bombası atılmıştı... Perde arkası ortaya çıktı

5 GÖZALTI

Siteye yönelik kurşunlama ardından kaçan şüpheliler F.Ç. (23) ve R.A. (20) gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bombalama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden B.D. (22) yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmalarına devam eden polis, diğer şüpheli Ö.Ö. (20) ve olayda kullanılan motosikleti geceliği 16 bin liraya kiralayan araç sahibi O.E. (25)'yi de yakaladı.