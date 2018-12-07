İstanbul'da villaya nefes kesen operasyon ! Değeri 4 milyon TL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. Nefes kesen operasyon, DHA kameraları tarafından kaydedilirken, villada piyasa değeri 4 milyon lira olarak değerlendirilen hint keneviri ele geçirildi. Villada bulunan biri Alman uyruklu üç kişi gözaltına alındı.