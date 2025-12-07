İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine oılay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan kontrollerde M.’nın sırt üstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunda darp ya da kesici delici alet izi olmadığı belirlendi.