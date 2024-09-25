İstanbul'da yağışlara rağmen doluluk oranı yüzde 40'ın altında kaldı
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki doluluk oranı yeterli seviyeye yükselmedi. Barajlardan ikisi hariç tamamı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj göllerindeki su seviyesinin düşüşü sürüyor.
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İSKİ verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 39.84 olarak ölçüldü.
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Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu.
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Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi.
Bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü.
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