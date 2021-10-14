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  4. İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü

İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü

İstanbul Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpük çevrede endişe yarattı. Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı.

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Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı.

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Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

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Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

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