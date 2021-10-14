İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü
İstanbul Tuzla'da yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpük çevrede endişe yarattı. Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz." açıklamasını yaptı.
İstanbul'da salı günü öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından Tuzla Demokrasi Caddesi köpük içinde kaldı.
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Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpükler etrafa yayıldı.
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Cadde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.
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Yoldan otomobilleriyle geçen sürücüler beyaza bürünen yolu cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
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