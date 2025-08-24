  1. Anasayfa
  İstanbul'da yağmur sürprizi: Sağanak bir anda bastırdı

İstanbul'da yağmur sürprizi: Sağanak bir anda bastırdı

İstanbul’da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yağmur sürprizi: Sağanak bir anda bastırdı - Resim: 1

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

İstanbul'da yağmur sürprizi: Sağanak bir anda bastırdı - Resim: 2

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul'da yağmur sürprizi: Sağanak bir anda bastırdı - Resim: 3
