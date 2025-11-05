İstanbul'da yağmurla birlikte çile başladı: Trafik adım adım
İstanbul'da iş çıkış saatinde etkili olan yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre yoğunluk Avrupa Yakası’nda saat 18.00’da yüzde 90 olarak ölçüldü.
Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.
İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
