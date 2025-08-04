İstanbul'da yangın faciası: 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Çayırbaşı Mahallesi, Çayır Mezarlık Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evin içine dolan dumanları fark eden anne F.K., uykuda olan çocukları B.K. ve B.K.'yi uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Çığlıklar atarak sokağa çıkan annenin yardımına komşuları koştu. Dumanların tamamen sardığı eve kimse giremedi.