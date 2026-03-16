İstanbul'da yangın faciası: Mahalleli ''imdat'' çığlıklarına koştu

Olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Kenan D., binanın metruk olduğunu ve madde bağımlıları tarafından kullanıldığını iddia etti. D., "Ailemizden aradılar, haber verdiler yangın çıktığıyla ilgili. Ben de geldim eşimle haberleşerek. Eve geldik baktık, yanmış. İçinde bir kişi olduğu söyleniyor zaten. Durum böyle. Saat 12.20 sıralarında. Metruk bir gecekonduydu zaten; ama genelde uyuşturucu kullananların genelde kaldığı bir evdi. Madde bağımlıları yaşıyordu. Biz de devamlı şikayetlerde bulunduk. Daha önce birkaç sorun olmuştu böyle. Evin içine kim girip çıktığı belli olmuyor. Onunla ilgili zaten ihbarda bulunmuştuk. Sabit bir kişi yaşadığını bilmiyorum ama iki kişi, üç kişi, bayanlı, erkekli geliyorlar, gidiyorlar da devamlı. İtfaiye ekipleri ve polisler de geldi. Olay yeri inceleme de geldi; incelemeler yapıldı.Bildiğim kadarıyla cenaze aracı bekleniyor, cenazeyi kaldırmayı bekliyorlar. İçeride birinin vefat ettiği söyleniyor" ifadelerini kullandı.