İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü
İstanbul Başakşehir'de Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda geniş çaplı yangın çıktı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın saat 11.30 sıralarında Başakşehir Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda başladı.
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Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı.
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Başakşehir ilçesinde sanayi sitesi yanında bulunan çayırlık arazide nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi.
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Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu.
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