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İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü

İstanbul Başakşehir'de Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda geniş çaplı yangın çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü - Resim: 1

Yangın saat 11.30 sıralarında Başakşehir Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi yanında bulunan otluk alanda başladı. 

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İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü - Resim: 2

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. 

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İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü - Resim: 3

Başakşehir ilçesinde sanayi sitesi yanında bulunan çayırlık arazide nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. 

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İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü - Resim: 4

Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu. 

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