İstanbul'da yangın paniği Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Sultangazi'de gece saatlerinde bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde yangın çıktı.
Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesinde 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kapısını elektrikli testere yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü.
Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin olduğu binada oturan bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparkta bulunan otomobillerini dışarı çıkardı.