  4. İstanbul'da yangında can pazarı: İnşaat işçileri camı kırıp müdahale etti

İstanbul Avcular'da 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına bitişiğindeki inşaatta çalışan işçiler camı kırarak müdahale etti. Dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: DHA
Olay, Cihangir Mahallesi, Şeftali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanındaki 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti. 

Dairede yangın çıktığını anlayan işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı. 

İnşaattan hortum çeken işçiler, yanan bölümlere su sıkarken durumu itfaiye ekiplerine de haber verdi. 

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 

