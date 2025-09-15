İstanbul'da yangında can pazarı: İnşaat işçileri camı kırıp müdahale etti
İstanbul Avcular'da 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına bitişiğindeki inşaatta çalışan işçiler camı kırarak müdahale etti. Dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA
Olay, Cihangir Mahallesi, Şeftali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanındaki 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti.
1 / 10
Dairede yangın çıktığını anlayan işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı.
2 / 10
İnşaattan hortum çeken işçiler, yanan bölümlere su sıkarken durumu itfaiye ekiplerine de haber verdi.
3 / 10
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
4 / 10