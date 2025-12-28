İstanbul'da yangında korku dolu anlar: Çatıya sığındılar
İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı.
Kaynak: DHA / İHA
Yangın, 21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı.
1 / 7
Rüzgârında etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı komple sardı. Yangından çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı.
2 / 7
Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarıldı.
3 / 7
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 / 7