  İstanbul'da yangında korku dolu anlar: Çatıya sığındılar!

İstanbul'da yangında korku dolu anlar: Çatıya sığındılar

İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çeşitli patlamalar meydana gelirken, bina sakini 2 kişi çatıya sığındı.

Kaynak: DHA / İHA
Yangın, 21.00 sıralarında Ömer Hayyam Caddesi Camcı Musa Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 4 katlı binanın 1’inci katında yangın çıktı.

Rüzgârında etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı komple sardı. Yangından çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı.

Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarıldı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

