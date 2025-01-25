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  4. İstanbul'da Suriyeli çetesinin ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada!

İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada

İstanbul Bağcılar'da başkasına benzetilen 27 yaşındaki bir genç, 2'si cerrahi maske takan olan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada - Resim: 1

Olay dün saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

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İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada - Resim: 2

İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen V.Ş.'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.

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İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada - Resim: 3

Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada - Resim: 4

Ambulansla hastaneye kaldırılan V.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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