İstanbul'da ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada
İstanbul Bağcılar'da başkasına benzetilen 27 yaşındaki bir genç, 2'si cerrahi maske takan olan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay dün saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan olan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen V.Ş.'i alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.
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Şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
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Ambulansla hastaneye kaldırılan V.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
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