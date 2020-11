İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış

Buradaki amacımız şu, özellikle en yüksek riskli binaları, göçme riski olan binaları tespit ederek bu binaları bir an önce müdahale edilmesini sağlamak. Özellikle İstanbul'da asıl amacımız can kaybını engellemek. Her İstanbullunun olası bir İstanbul depreminden sonra burunları kanamadan bu depremin atlatılmasını sağlamak. Bu nedenle şu an sahadayız. Avcılar ve Silivri ilçelerimizde yani İstanbul'daki en riskli ilçelerden başladık. Bu 2 bölgede arkadaşlarımız bina denetimlerini gerçekleştiriyorlar.