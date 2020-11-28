İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış
İzmir'deki depremin ardından İstanbul'da 2 bine yakın kişinin yapı tarama testi başvurusu yaptığı öğrenildi.
İzmir'deki depremin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yapı tarama testi çalışmalarına talep arttı. Binalarının dayanıklılığını ölçtürmek isteyen İstanbullulardan talep aldıklarını söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, önümüzdeki hafta analizlere başlayacaklarını belirtti. Şu anda Avcılar ve Silivri'de çalışmaların başladığını ve vatandaşların oturdukları binadan kuşku duyduklarını ifade eden Kahraman, en çok başvurunun Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldiğini belirtti.
İstanbul'da olacak olan bir depremde can kaybını engellemek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kahraman, "İstanbullular şu anda binalarından kuşku duyuyorlar. Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış olan binalarımız risk potansiyeli anlamında gerçekten yüksek riskler barındırıyorlar. Bu anlamda bizde başlatmış olduğumuz çalışma ile birlikte şu anda İstanbul'da özellikle 2000 yılı öncesinde eski yasal mevzuata dayanarak yapılmış olan binaları tek tek giderek tespitlerini yapıyoruz.
Buradaki amacımız şu, özellikle en yüksek riskli binaları, göçme riski olan binaları tespit ederek bu binaları bir an önce müdahale edilmesini sağlamak. Özellikle İstanbul'da asıl amacımız can kaybını engellemek. Her İstanbullunun olası bir İstanbul depreminden sonra burunları kanamadan bu depremin atlatılmasını sağlamak. Bu nedenle şu an sahadayız. Avcılar ve Silivri ilçelerimizde yani İstanbul'daki en riskli ilçelerden başladık. Bu 2 bölgede arkadaşlarımız bina denetimlerini gerçekleştiriyorlar.