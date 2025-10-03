  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da yaşamanın bedeli dudak uçuklattı: İstanbul artık megakent değil, megadert

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı. İPA'nın yaptığı araştırma İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin liranın üzerine çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin liranın üzerine çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla kıyasla ise %42,86 artış gösterdi.

Bugün açıklanan TÜİK verileri, eylül ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 artış kaydettiğini ortaya koymuştu.

TÜRK-İŞ’in son araştırması ise Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 27.970 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 91.109 TL’ye çıktığını göstermişti.

