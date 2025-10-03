İstanbul'da yaşamanın bedeli dudak uçuklattı: İstanbul artık megakent değil, megadert
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı. İPA'nın yaptığı araştırma İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin liranın üzerine çıktı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla kıyasla ise %42,86 artış gösterdi.
Bugün açıklanan TÜİK verileri, eylül ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 artış kaydettiğini ortaya koymuştu.
TÜRK-İŞ’in son araştırması ise Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 27.970 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 91.109 TL’ye çıktığını göstermişti.