İstanbul'da yaşamanın bedeli dudak uçuklattı: İstanbul artık megakent değil, megadert

TÜRK-İŞ’in son araştırması ise Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 27.970 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 91.109 TL’ye çıktığını göstermişti.