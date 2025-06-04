İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı
İstanbul Planlama Ajansı, Nisan 2025 verilerine göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 90 bin TL'yi aştığını hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının beşinci enflasyon rakamları olan Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı. Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı. Nisan 2025 dönemi (31.03.2025-31.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46 arttı.
Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti. İTO'dan yapılan açıklamada, ''Bir önceki aya göre Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,24, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,10, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 2,06, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,79, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,70, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,12, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,88, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde -0,01 azalış izlenmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda değişim izlenmemiştir.'' denildi.
İTO, ENAG ve TÜİK'ten gelen Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından İBB İstanbul Planlama Ajansı da Nisan 2025 verileriyle yenilenen Yaşam Maliyeti Raporu'nu yayınladı.
İPA'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,88 artarak 91.722 lira oldu.