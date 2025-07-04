İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran ayı sonuçlarına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin haziran ayında 93 bin TL'yi aştı... İstanbul’da yaşamanın maliyetinde yaşanan yıllık artış ise %47,13 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının altıncı enflasyon rakamları olan Haziran ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. ENAG'a göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatların haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.
İTO, TÜİK ve ENAG'tan gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran ayı sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin haziran ayında 93 bin lirayı aştığını duyurdu. İPA verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,90 artarak 93.465 lira oldu. Böylelikle bir önceki aya kıyasla yaşam maliyetinde 1.743 liralık artış yaşandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyetinde yaşanan yıllık artış ise %47,13 olarak belirlendi.