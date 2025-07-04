İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının altıncı enflasyon rakamları olan Haziran ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. ENAG'a göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatların haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.