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  4. Bu haberi çalışanlar değil, patronları okusun: İşte İstanbul'da yaşamanın dudak uçuklatan maliyeti

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran ayı sonuçlarına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin haziran ayında 93 bin TL'yi aştı... İstanbul’da yaşamanın maliyetinde yaşanan yıllık artış ise %47,13 olarak belirlendi.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının altıncı enflasyon rakamları olan Haziran ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre  Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. ENAG'a göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatların haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.

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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı - Resim: 2

İTO, TÜİK ve ENAG'tan gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı - Resim: 3

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin haziran ayında 93 bin lirayı aştığını duyurdu. İPA verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,90 artarak 93.465 lira oldu. Böylelikle bir önceki aya kıyasla yaşam maliyetinde 1.743 liralık artış yaşandı. 

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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 91 bin TL'yi de aştı - Resim: 4

İstanbul’da yaşamanın maliyetinde yaşanan yıllık artış ise %47,13 olarak belirlendi.

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