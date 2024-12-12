İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre kasım ayında dört kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti 75 bin 717 liraya yükseldi.
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının kasım ayı sonuçlarını duyurdu.
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İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti kasımda önceki aya göre yüzde 2,68 artarak 75 bin 717 liraya yükseldi. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.
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Yıllık bazda değerlendirildiğinde 2023-2024 Kasım ayları yaşam maliyeti farklılaşması %59.43 oldu.
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Fiyat değişimlerine ürün bazlı bakıldığında ise bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarından en dikkat çekenlerden birinin yüzde 92,63 ile sabunda gerçekleştiği görüldü.
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