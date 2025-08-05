İstanbul'da yaşamanın maliyeti uçuyor: Sadece 1 ayda 3 bin TL birden arttı
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırması sonuçlarına göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin Temmuz ayında 96 bin TL'yi de aştı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE ) Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 33,52 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi enflasyonun yüzde 34,05 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti yüzde 2,40 seviyesinde ölçülürken aylık artış yüzde 2,06 olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in açıklamasından sadece 45 dakika önce Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında %3.75 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %65.15 olarak gerçekleşmişti.
Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçtiğimiz Cumartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %2,62 artış kaydetmişti.
İTO, TÜİK ve ENAG'tan gelen Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından İstanbul Planlama Ajansı, Temmuz 2025 verilerine göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 96 bin 599 liraya yükseldiğini hesapladı.
Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,35 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti temmuz ayında 3.134 lira artarak 96.599 lira oldu.