İstanbul'da yaşamanın maliyeti uçuyor: Sadece 1 ayda 3 bin TL birden arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE ) Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 33,52 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi enflasyonun yüzde 34,05 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti yüzde 2,40 seviyesinde ölçülürken aylık artış yüzde 2,06 olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in açıklamasından sadece 45 dakika önce Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında %3.75 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %65.15 olarak gerçekleşmişti.