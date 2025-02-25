İstanbul'da yaşlı çiftin evinde korku dolu anlar
İstanbul AvcIlar'da 87 yaşındaki kadın alışverişten dönen 91 yaşındaki eşine kapıyı açmadı, mahalle bir anda karıştı. İtfaiye ekipleri eve camdan girmeye çalışırken, yaşlı çift arasındaki diyaloglar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yaparak eve dönen V.P.'e eşi Z.P.kapıyı açmadı. V.P., kapı açılmayınca binadakilerden yardım istedi.
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Komşularında seslendiği Z.P. kapıyı açmayınca 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen V.P.'i sakinleştirmeye çalışırken polis ve itfaiye ekipleri eve pencereden girmeye karar verdi.
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Ekipler sepetli merdiven aracıyla pencereye ulaşarak eve girdiği sırada kendisinden haber alınamayan Z.P.dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı.
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