İstanbul'da yatak odasında trafik kazası: Bir facia ucuz atlatıldı
İstanbul Avcılar'da el freni çekilmeden park edilen bir minibüs yokuş aşağı kayarak bir evin duvarına çarptı. Evdeki 2 çocuk duvardan kopan tuğla parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak: DHA
Akılalmaz olay, dün saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Arızalı olduğu gerekçesiyle sokağın başına park edilen bir minibüs, el freni çekilmediği için hareket ederek rampada kaymaya başladı.
Hızlanan minibüs, sokağın sonunda E.T.’nin oturduğu evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısmen pencereden içeri giren minibüs, evin duvarında hasara neden oldu.
Duvarın yıkılan kısmından kopan tuğla ve beton parçaları, odada bulunan ranzadaki iki çocuğun yanına düştü.
Korku yaşayan çocuklar, yara almadan yataklarından kalkarak yakınlarının yanına koştu.
