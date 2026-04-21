İstanbul'da yatta yangın faciası: 1 ölü
İstanbul Bakırköy'de kıyıda bulunan bir yatta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilendiği öğrenilen 57 yaşındaki A.Ç., hayatını kaybetti.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi'nde kıyıda bulunan bir yatta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Dumandan etkilendiği belirlenen A.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarımını yaptığı öğrenilen Ç.'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü (DHA)